La Provincia avanza en la incorporación progresiva de nuevos agentes penitenciarios

El Ministerio de Gobierno y Justicia informó que, a partir del 1 de junio, fueron incorporados los primeros aspirantes que culminaron satisfactoriamente las instancias de formación y prácticas profesionales previstas para su ingreso al Servicio Penitenciario de la Provincia.

En esta primera etapa se concretó la incorporación de nuevos agentes que venían desempeñándose en prácticas supervisadas en distintas unidades penitenciarias.

El proceso continuará de manera mensual e ininterrumpida, con incorporaciones progresivas, conforme a la aprobación de las evaluaciones y requisitos establecidos para la formación penitenciaria.

Esta modalidad permite fortalecer los recursos humanos del sistema penitenciario mediante la incorporación gradual de personal previamente capacitado, evaluado y preparado para el ejercicio de sus funciones.

La medida forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno de la Provincia para consolidar un Servicio Penitenciario moderno, profesional y comprometido con los principios de legalidad, seguridad y respeto por los derechos humanos.