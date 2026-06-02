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Alumnos salteños lanzaron un globo estratosférico con alto valor científico

En el marco de la II Conferencia Latinoamericana sobre el Espacio y la Sociedad, más de 70 alumnos participaron desde San Antonio de los Cobres en esta actividad que vincula a estudiantes con el mundo científico – tecnológico.

Salta Hoy

02 / 06 / 2026

 

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En la segunda jornada de la Conferencia Latinoamericana de la Academia Internacional de Astronáutica (IAA) sobre el Espacio y la Sociedad que se lleva a cabo en la provincia, desde San Antonio de los Cobres se llevó a cabo una de las actividades más importantes de la agenda semanal, en un día destinado a que estudiantes primarios y secundarios tomen contacto con el mundo científico y tecnológico. 
 
Exploradores de la Estratósfera es un programa y concurso educativo organizado por la Coordinación de Promoción y Desarrollo Científico y Tecnológico del Ministerio de Educación y Cultura que invita a estudiantes a diseñar cargas útiles para simular misiones espaciales a bajo costo mediante el lanzamiento de globos estratosféricos.

Es un vehículo no tripulado de gran altitud, que asciende hasta la estratosfera (entre 20 y 40 km de altura). Transporta instrumentos científicos, cámaras o equipos de comunicación a una fracción del costo de un satélite. Se utiliza para realizar estudios científicos, conseguir imágenes de la curvatura de la tierra, se pueden medir datos como la presión, temperatura y humedad.
 
En la elaboración de las cargas participaron alumnos de las técnicas N° 3138, 3106 y 3100, además del colegio San María y transmitido vía streaming por estudiantes de la escuela N° 6002 Tomás Cabrera. Unidades educativas de San Antonio de los Cobres fueron invitados y conocieron sobre la actividad, la importancia de las misiones espaciales, entre otras temáticas de valor.

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