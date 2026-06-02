Norte Grande: Sáenz planteó soluciones urgentes para las rutas y el abastecimiento de gas

Con la asistencia perfecta de los diez mandatarios del NOA y el NEA, sesionó la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande. El encuentro de trabajo, desarrollado en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), contó con la participación especial del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, a quien los gobernadores le transmitieron las urgencias estructurales y el plan de desarrollo estratégico en el que viene trabajando la región de manera unificada.

Durante la apertura de las deliberaciones, el gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del bloque, Raúl Jalil, agradeció la presencia del funcionario nacional y destacó el rol técnico del CFI para consolidar la planificación territorial. En esta línea, el secretario general del organismo, Ignacio Lamothe, presentó los capítulos centrales de la “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, puntualizando los avances en la Estrategia Federal Logística —un esquema nacido en el Norte Grande en 2021— y la Estrategia Federal Energética, herramientas diseñadas para unificar las capacidades locales con la producción técnica.

Al término del encuentro, el Gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, valoró el trabajo mancomunado con el CFI para generar bancos de proyectos ejecutivos aptos para el financiamiento internacional, pero fue categórico al exigir que las problemáticas estructurales del interior sean incorporadas con urgencia en el debate del Gobierno federal.

“Los gobernadores le hemos planteado con mucha claridad al Ministro que nosotros también tenemos nuestra agenda y nuestros problemas, y que la gente nos reclama con absoluta razón. Necesitamos soluciones urgentes para las rutas y medidas concretas para la microeconomía; hay que reactivar los motores del consumo y de la inversión. Es momento de ver a la Argentina en su conjunto y no solo responder a las necesidades fiscales del Gobierno nacional”, enfatizó Sáenz.

El mandatario salteño expuso las distorsiones logísticas y aduaneras que restan competitividad a la producción regional. “Es inadmisible que tengamos que enviar nuestros productos hasta Rosario para que sean avalados por la Aduana y que después tengan que volver al lugar de origen porque no tenemos otra salida. Seguimos peleando firmemente por el Corredor Bioceánico, por nuestros trenes y por nuestras rutas. El estado de las rutas no da para más y la solución debe ser inmediata. El Gobierno nacional tiene apuro por tratar reformas electorales en el Congreso, pero esos no son los problemas que la gente en el norte está esperando que resolvamos”, afirmó.

En otro tramo, Sáenz recordó paradoja histórica de su jurisdicción frente a la parálisis de las obras: Es doloroso que tengamos que estar pidiendo que se garantice el abastecimiento de gas al norte cuando Salta le dio gas a todo el país durante más de dos décadas. Hoy dependemos de que se termine una obra que hace un año debió haber comenzado. Exigimos que comiencen los trabajos ya, para que el año que viene las industrias y los hogares no vuelvan a pasar por esta angustia”, remarcó.

Además, Sáenz celebró la madurez política de los diez mandatarios del bloque para unificar reclamos por encima de las banderías partidarias e instó al arco político nacional a abandonar las posturas electorales anticipadas.

Asimismo dijo: “La gente no está pensando en las elecciones, está pensando en el día a día, en llegar a fin de mes. Nuestra responsabilidad es sentarnos a trabajar juntos, sin egoísmos, sin vanidades ni mezquindades. Hay que llevarle tranquilidad y respuestas a los empresarios, a los comerciantes, a los empleados que se quedan sin trabajo y a las PyMEs que cierran sus persianas cotidianamente. El diálogo con el ministro Santilli es valioso, pero las soluciones deben traducirse en el territorio de forma inmediata”, concluyó.

La reunión

Del encuentro participaron el gobernador de Catamarca y Presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil; junto a sus pares del Chaco, Leandro Zdero; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Carlos Sadir; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Elías Suárez y de Tucumán, Osvaldo Jaldo; con el Secretario General del Consejo Federal de Inversiones (CFI) Ignacio Lamothe,

En la reunión de trabajo de los mandatarios del norte, el CFI presentó capítulos de la hoja de ruta hacia un Futuro Federal, una iniciativa impulsada por las provincias argentinas, orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial. En esta ocasión presentaron la Estrategia Federal Logística, que nació como un pedido del Norte Grande en 2021 y a partir de allí se replicó en todo el país,y la Estrategia Federal Energética.

“El CFI va a ser el canal de diálogo entre los gobernadores y el Ministro Santilli para enviar los proyectos al gobierno nacional, dado que hace cinco años está trabajando los diferentes planes de logística, energía y otros ejes de integración de la región junto a los ministros de las áreas vinculadas de las provincias.”, dijo Jalil.



En cuanto a la situación del gas en las provincias del Norte, los gobernadores remarcaron al Ministro del Interior la necesidad de avanzar en la infraestructura necesaria para que se conecte el gas natural al NOA y al NEA.

Durante estos años, la región participó de varias misiones internacionales, donde pudo presentar como bloque regional su oferta exportable, generar oportunidades de inversiones y acuerdos comerciales con otros países del mundo, así como también, entre empresas provinciales y extranjeras.

En ese sentido, los gobernadores abordaron una agenda aprobada para trabajar con misiones comerciales, participar de ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, que les permita reforzar y potenciar el desarrollo productivo de la región.