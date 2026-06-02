Corte de energía eléctrica afecta el suministro de agua en barrios de la zona oeste
Enfrentan problemas de agua los barrios AATRA, La Loma, Soberanía Nacional y 26 Viviendas La Loma.
Salta Hoy
02 / 06 / 2026
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La empresa Aguas del Norte informó que las variaciones de tensión en el servicio eléctrico impiden que los sistemas de bombeo funcionen con normalidad.
Los usuarios experimentarán baja presión o cortes en el servicio, pero la situación se normalizará aproximadamente a las 12:00 del mediodía de hoy.
Los usuarios pueden realizar consultas o reclamos al 0 800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.