Corte de energía eléctrica afecta el suministro de agua en barrios de la zona oeste

La empresa Aguas del Norte informó que las variaciones de tensión en el servicio eléctrico impiden que los sistemas de bombeo funcionen con normalidad.

Los usuarios experimentarán baja presión o cortes en el servicio, pero la situación se normalizará aproximadamente a las 12:00 del mediodía de hoy.

Los usuarios pueden realizar consultas o reclamos al 0 800 8888 2482 o por WhatsApp al 3875 838387.



