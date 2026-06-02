Soluciones habitacionales en el sur de la provincia
El gobernador Gustavo Sáenz entregó este lunes 48 nuevos departamentos en Rosario de la Frontera.
Salta Hoy
02 / 06 / 2026
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La ceremonia contó con la presencia del intendente Kuldeep Singh y la presidenta del IPV, Laura Caballero.
El complejo habitacional se ubica al sur de la ciudad, sobre avenida Avellaneda Sur.
Incluye siete bloques de departamentos tradicionales y uno adaptado para personas con discapacidad.
Las unidades tienen entre 60 y 64 metros cuadrados y están equipadas con servicios modernos.
La obra también mejoró la infraestructura vial y accesos para personas con movilidad reducida.