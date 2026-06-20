Crece la tensión en Bolivia: Rodrigo Paz decretó el Estado de Excepción por 90 días

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, decretó este sábado el Estado de Excepción por Conmoción Interna en todo el país por un período de 90 días, en respuesta a la crisis generada por los bloqueos de rutas, los hechos de violencia y los problemas de abastecimiento que afectan a distintos sectores de la población.

La medida fue aprobada mediante un Decreto Supremo firmado en Consejo de Ministros y otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, que actuarán de manera conjunta para garantizar el orden público y asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Según informó el Gobierno, la decisión se fundamenta en una situación de “grave alteración del orden público interno” provocada por protestas prolongadas que impactan en el suministro de combustibles, alimentos, medicamentos, servicios de salud, educación y transporte.

Restricciones y controles

El decreto contempla la suspensión temporal de algunos derechos vinculados a la circulación y reunión de personas. A partir de las reglamentaciones que deberán emitir los ministerios de Gobierno y Defensa, las autoridades podrán restringir el tránsito vehicular y peatonal, imponer inmovilizaciones obligatorias, prohibir manifestaciones públicas y evitar bloqueos en rutas urbanas, rurales, departamentales e internacionales.

Además, las fuerzas de seguridad estarán habilitadas para instalar puestos de control, realizar inspecciones vehiculares y custodiar infraestructura considerada estratégica para el funcionamiento del país.

Entre los espacios que quedarán bajo protección especial se encuentran aeropuertos, hospitales, plantas energéticas, sistemas de telecomunicaciones, redes de agua y centros logísticos.

Más facultades para las fuerzas de seguridad

La normativa también permite a policías y militares realizar arrestos preventivos de hasta ocho horas ante incumplimientos de las disposiciones establecidas, con posterior intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

Asimismo, el Gobierno podrá suspender actividades económicas nocturnas en zonas consideradas de riesgo, restringir la venta y consumo de bebidas alcohólicas, limitar el uso de drones y reducir la actividad presencial de entidades financieras en áreas críticas.

Investigación sobre financiamiento de bloqueos

Otro de los puntos destacados del decreto establece que las personas o grupos que financien, promuevan o colaboren con bloqueos, actos violentos o interrupciones de servicios esenciales podrán ser denunciados ante el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones Financieras.

La disposición ya fue remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, que deberá analizar y pronunciarse sobre su aprobación conforme a lo establecido por la Constitución del país.