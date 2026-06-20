El campo reclama que se acelere la licitación del Belgrano Cargas

La demora en la licitación del ferrocarril Belgrano Cargas volvió a generar preocupación en el sector agropecuario del norte argentino. Desde Prograno solicitaron al Gobierno nacional que avance con la publicación de los pliegos para permitir la participación de empresas privadas interesadas en recuperar la infraestructura ferroviaria y mejorar la competitividad de la producción regional.

El presidente de Prograno, Pedro Arias, señaló que el anuncio oficial sobre la licitación fue realizado hace varios meses, pero hasta el momento no hubo avances concretos. Según explicó, la falta de definiciones retrasa inversiones consideradas fundamentales para modernizar el sistema ferroviario y reducir los costos logísticos que hoy afectan especialmente a los productores del NOA.

Desde la entidad remarcan que uno de los principales problemas es la dependencia del transporte por camión para recorrer largas distancias. Actualmente, gran parte de la producción viaja por ruta desde localidades del norte hasta los puertos del litoral, una modalidad que incrementa los costos, genera un mayor desgaste de la infraestructura vial y aumenta los riesgos de circulación.

Arias sostuvo que, en un esquema logístico eficiente, los camiones deberían encargarse de los trayectos cortos entre los campos y las estaciones ferroviarias, mientras que el tren debería absorber los recorridos de larga distancia. De concretarse la recuperación del Belgrano Cargas, estiman que el costo de los fletes podría reducirse entre un 20% y un 30%, una diferencia clave para un sector que enfrenta dificultades por los bajos precios internacionales, las retenciones y la caída de la rentabilidad.

Actualmente existen dos grupos interesados en participar de la futura concesión. Uno está integrado por la empresa estadounidense Grupo México Transportes (GMXT) junto a Wabtec, especializada en tecnología ferroviaria. El otro reúne a importantes compañías agroexportadoras como Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company, ACA y Aceitera General Deheza.

Mientras el consorcio agroindustrial busca optimizar el transporte de granos y subproductos hacia los puertos, el grupo conformado por GMXT y Wabtec propone una visión más amplia, que incluiría el traslado de productos regionales, minerales, vehículos y mercadería general.