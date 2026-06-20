Estudiantes salteños prometieron lealtad a la Bandera en la Plaza 9 de Julio

En el marco de las actividades por el Día de la Bandera, cientos de estudiantes salteños participaron este sábado de la tradicional Promesa de Fidelidad a la Bandera Nacional en la Plaza 9 de Julio, en una jornada cargada de emoción, patriotismo y acompañamiento familiar.

La ceremonia se desarrolló frente al Cabildo Histórico y contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, además de docentes, familiares y vecinos que se acercaron para acompañar a los alumnos en uno de los momentos más significativos de su trayectoria escolar.

En total, 674 estudiantes de cuarto grado pertenecientes a 12 instituciones educativas de la ciudad de Salta realizaron la promesa de lealtad a la enseña nacional. La actividad comenzó a las 9 con la concentración de los alumnos y sus familias, quienes vivieron una mañana marcada por el orgullo y el compromiso con los valores de unidad, respeto y amor por la Patria.

La promesa se enmarca en las conmemoraciones por el Paso a la Inmortalidad del general Manuel Belgrano, creador de la Bandera Argentina, y constituye una de las ceremonias más emblemáticas del calendario escolar argentino.

Juramento de soldados del Ejército

Por otra parte, la V Brigada de Montaña “General Manuel Belgrano” llevó adelante el juramento de fidelidad a la Bandera de 260 soldados del Ejército Argentino en el Campo Histórico de la Cruz.

El acto fue encabezado por el comandante de la unidad, coronel mayor Hernán Aoki, y representó uno de los momentos más importantes en la formación militar de los efectivos, quienes asumieron públicamente el compromiso de defender la Patria, sus instituciones y la Constitución Nacional.

Tras la ceremonia, se realizó una exposición de material militar y el tradicional desfile de tropas, que fue seguido por familiares y público en general.

Una semana de homenajes patrios

Las actividades en honor a la Bandera Nacional comenzaron el viernes en la Casona de Castañares, donde 320 estudiantes de distintas instituciones educativas también realizaron su Promesa de Lealtad.

Participaron alumnos de la Escuela N° 4031 Pedro Bonifacio Palacios, el Colegio N° 5035 Batalla de Salta, el Colegio N° 5048 Juana Manuela Gorriti y el Colegio N° 5021 Ciudad del Milagro. Luego del izamiento de las banderas de Salta y Argentina, la entonación del Himno Nacional y la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento a Belgrano, los estudiantes respondieron con un contundente “¡Sí, prometo!”, sellando uno de los momentos más emotivos de la jornada.