Estado de excepción en Bolivia: aseguran que la frontera con Salta funciona con normalidad

La declaración de estado de excepción por 90 días en Bolivia encendió las alarmas en las localidades fronterizas del norte argentino. Sin embargo, desde Aguas Blancas aseguraron que, hasta el momento, la situación en el paso internacional con Bermejo se desarrolla con absoluta normalidad y sin inconvenientes para los miles de salteños que cruzan diariamente para realizar compras o actividades comerciales.

La medida fue dispuesta este sábado por el presidente boliviano Rodrigo Paz Pereira mediante un decreto que otorga facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas y a la Policía para intervenir ante los conflictos sociales y los bloqueos que afectan principalmente a distintas regiones del centro y oeste del país.

Pese a la preocupación inicial que generó la noticia, el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, llevó tranquilidad a los usuarios habituales de la frontera y sostuvo que el impacto de la medida no alcanza por ahora a las localidades del sur boliviano.

"Los periodistas de Bermejo me informan que la medida está dirigida a quienes realizan bloqueos en la zona de La Paz y que no afecta la vida cotidiana en el sur del país. Salvo algunas demoras en la llegada de mercaderías, todo sigue funcionando con normalidad", explicó.

Según indicó, quienes cruzan diariamente para realizar compras y regresan a la Argentina continúan haciéndolo sin restricciones ni controles extraordinarios. "Las personas que cruzan para comprar y volver pueden hacerlo normalmente. No hay ninguna situación fuera de lo habitual para quienes realizan ese circuito", remarcó.

Facultades extraordinarias

El Decreto Supremo 5636 fue presentado por el Gobierno boliviano como una respuesta a la escalada de conflictos y bloqueos que, según las autoridades, ponen en riesgo el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y otros servicios esenciales.

Entre las principales medidas se encuentra la posibilidad de restringir la circulación de personas y vehículos, prohibir manifestaciones públicas, desarticular bloqueos en rutas nacionales e internacionales e incluso realizar arrestos preventivos de hasta ocho horas por incumplimiento de las disposiciones.

Además, las fuerzas de seguridad podrán instalar puestos de control en carreteras, custodiar infraestructura estratégica y limitar determinadas actividades económicas en zonas consideradas críticas.

Preocupación por las garantías constitucionales

Si bien las autoridades bolivianas sostienen que se mantienen vigentes las garantías fundamentales, el alcance de las nuevas facultades generó inquietud en distintos sectores.

"Cuando se habla de estado de excepción uno piensa inmediatamente en la suspensión de algunas garantías constitucionales. El temor siempre existe porque se amplían las atribuciones de las fuerzas de seguridad", señaló Zigarán.

No obstante, aclaró que no existen reportes de inconvenientes para ciudadanos argentinos que ingresan temporalmente al país vecino.

"La recomendación es la misma de siempre: cruzar, realizar las compras o trámites habituales y regresar con tranquilidad. Hoy no hay ninguna indicación de que la gente vaya a tener problemas", afirmó.

El sur boliviano, al margen del conflicto

Desde medios de comunicación de Tarija también coincidieron en que la situación en el sur del país es muy diferente a la que se vive en departamentos como La Paz, Oruro y Cochabamba, donde se concentran los principales focos de conflicto.