Rige alerta amarilla y naranja por fuertes vientos en distintas zonas de Salta

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por fuertes vientos y viento Zonda para diferentes regiones de la provincia de Salta durante este domingo 21 de junio. El fenómeno afectará principalmente a sectores cordilleranos, la Puna y los Valles Calchaquíes, donde se esperan ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Según el organismo nacional, el alerta se mantendrá vigente desde las primeras horas de la mañana y se extenderá hasta la medianoche. Las condiciones más severas se registrarán en la Cordillera de Los Andes y en las punas de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.

En estas zonas se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora, generando complicaciones para la circulación y actividades al aire libre.

Alerta naranja en los valles

En los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos el nivel de alerta variará a lo largo de la jornada.

Entre las 6 y las 12 horas, y nuevamente desde las 18 hasta la medianoche, regirá una alerta amarilla por vientos de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Sin embargo, entre las 12 y las 18 horas el fenómeno se intensificará y el SMN elevó el nivel de advertencia a alerta naranja. Durante ese período se esperan vientos sostenidos de entre 45 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Recomendaciones y posibles efectos

El organismo advirtió que el viento Zonda puede provocar una reducción significativa de la visibilidad debido al levantamiento de polvo, además de un aumento repentino de la temperatura y un marcado descenso de la humedad relativa del ambiente.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar actividades al aire libre, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones al circular por rutas y caminos de las zonas afectadas.

Las autoridades también sugieren prestar especial atención a personas con problemas respiratorios, ya que el polvo en suspensión y la baja humedad pueden agravar cuadros de salud preexistentes.