Emergencia ambiental en Cafayate por los incendios forestales
El viento efecto zonda en los Valles Calchaquíes elevó la temperatura a más de 26 grados este domingo, lo que complicó las tareas para controlar un incendio que comenzó hace tres semanas.
Salta Hoy
22 / 06 / 2026
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El fuego arrasó más de 200 hectáreas de bosque nativo.
Por esta razón, el Concejo Deliberante de Cafayate declaró la emergencia ambiental. La medida permitirá gestionar recursos provinciales para recuperar la flora afectada.
Se estableció un operativo terrestre y aéreo para combatir los focos ígneos en la región.