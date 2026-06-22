San Lorenzo: Bailaban en una fiesta clandestina y llegó la policía
La intervención se realizó durante el fin de semana tras una alerta al Sistema de Emergencias 911.
Salta Hoy
22 / 06 / 2026
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Policías de la Comisaría 9 de San Lorenzo multaron a un hombre por realizar una fiesta no autorizada en un domicilio ubicado sobre la ruta provincial 28, kilómetro 11.
Los uniformados detectaron que el sujeto vendía entradas y que dentro del baile había mayores y menores de edad.
Tras la intervención, el local fue desalojado.