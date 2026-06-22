Un hombre fue hallado sin vida en la zona sudeste de Salta Capital
El cuerpo del joven de 25 años fue encontrado alrededor de las 7:00 en Villa María Esther, cerca de la Escuela de Suboficiales de la Policía.
Salta Hoy
22 / 06 / 2026
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Se supo que se desempeñaba como agente de la Policía de Salta.
Los investigadores no encontraron indicios de violencia en el lugar. Por lo tanto, se considera que podría tratarse de un suicidio.
La policía y la justicia están a la espera de los resultados de las pericias y la autopsia, para determinar las causas del fallecimiento.