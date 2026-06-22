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Viento zonda afectará esta tarde los Valles y se esperan fuertes ráfagas en la Puna

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por viento efecto zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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Se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h. 

Este fenómeno puede causar reducción de la visibilidad y un aumento repentino de las temperaturas. 

Además, hay alerta amarilla por vientos fuertes en la Puna y la cordillera. 

Se prevén vientos del oeste entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

 


 

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