Viento zonda afectará esta tarde los Valles y se esperan fuertes ráfagas en la Puna

Se esperan vientos de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

Este fenómeno puede causar reducción de la visibilidad y un aumento repentino de las temperaturas.

Además, hay alerta amarilla por vientos fuertes en la Puna y la cordillera.

Se prevén vientos del oeste entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.



