Un motociclista de 32 años falleció al chocar con un colectivo de transporte público

Fue atendido por médicos del Samec, quienes confirmaron que falleció cuando era trasladado al hospital.

Se confirmó que, al momento del accidente, el motociclista de 32 años no llevaba puesto el casco protector.

Al chofer del colectivo se le realizó el correspondiente test de alcoholemia, el cual dio resultado negativo.

Este fallecimiento elevó a 12 las víctimas fatales por accidentes de tránsito en la provincia en lo que va del mes de junio.

En el acumulado de todo el año, la cifra de muertes en siniestros viales ya alcanza los 70 casos.