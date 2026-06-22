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Llegó el invierno con mañanas muy frías y tardes soleadas

El agroclimatólogo Eduardo Sierra dijo en el programa Claves del Campo que esta semana se caracterizará por mañana heladas, cielos despejados y tardes con ascenso en la temperatura, sobre todo cerca del jueves 25 de junio.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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Martes 23: Se formará un sistema de alta presión (anticiclón) centrado en el límite entre las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe que durará varios días. Esto provocará cielos despejados, mañanas sumamente frías debido a la radiación nocturna y la presencia de heladas meteorológicas con temperaturas bajo cero.

Miércoles 24: El viento comenzará a rotar hacia el norte. Aunque la mañana seguirá requiriendo mucho abrigo, se registrará un leve y paulatino aumento de la temperatura por la tarde.

Jueves 25: Se mantendrá el viento del norte, lo que generará un ascenso térmico más notable. Por primera vez en varios días, las temperaturas máximas superarán los 20 °C.

Sierra destacó que será un día "realmente precioso", ideal para pasar la tarde al aire libre, en un jardín o una confitería para disfrutar del sol.

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