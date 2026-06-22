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Un motociclista falleció al chocar contra el cordón de la platabanda en avenida Paraguay

El siniestro vial ocurrió este domingo en el Día del Padre, alrededor de las 7:15 en la avenida ubicada en la zona sur de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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Por causas que se tratan de determinar, el conductor de la moto perdió el control de su vehículo e impactó contra el cordón de la platabanda. 

Fue asistido por el personal médico del Samec, pero lamentablemente falleció camino al hospital. 

La víctima era un joven de 32 años, quien tenía residencia en Villa Lavalle. 

 

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