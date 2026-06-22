“Me eligieron porque buscan alguien genuino y coherente”

La lista "Unión Republicana", encabezada por María Eugenia "Cocó" Varela, se impuso en la interna partidaria frente a "Unidad", liderada por Rolando Carrizo.

Votaron 300 de los 4 mil afiliados.

“El Pro se diferencia de La Libertad Avanza muchísimo, porque LLA es de extrema derecha. Yo no comulgo con las formas del presidente y de otros referentes de esa fuerza por ser muy autoritarias”, dijo Varela.