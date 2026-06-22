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“Me eligieron porque buscan alguien genuino y coherente”

Por Radio Salta habló María Eugenia “Cocó” Varela, electa presidenta de PRO en Salta en la interna de este domingo.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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La lista "Unión Republicana", encabezada por María Eugenia "Cocó" Varela, se impuso en la interna partidaria frente a "Unidad", liderada por Rolando Carrizo.

Votaron 300 de los 4 mil afiliados.

“El Pro se diferencia de La Libertad Avanza muchísimo, porque LLA es de extrema derecha. Yo no comulgo con las formas del presidente y de otros referentes de esa fuerza por ser muy autoritarias”, dijo Varela.

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