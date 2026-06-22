Sociedad Rural de Salta enojada con la Feria de la Carne

Además expresó su profunda preocupación ante la confirmación de que estas prácticas se replicarán cada 10 días en toda la provincia.

“Necesitamos igualdad de condiciones para con los que pagan los impuestos”, dijo por Radio Salta Alfredo Figueroa, presidente de la Sociedad Rural:

Figueroa además reclamó que las autoridades provinciales y municipales en ningún momento les consultaron para la realización de este tipo de Ferias

Por otro lado volvió a solicitar un alivio impositivo para poder bajar los precios de los mostradores de las carnicerías.

“Esto nos recordó a Camión de Carne para Todos o Pescado para Todos del Kirchnerismo” y agregó que “el sector y la sociedad necesitamos medidas realmente efectivas, no este tipo de acciones de corto plazo que no resuelven la situación”, expresó.