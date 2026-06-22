Salteños se preparan para el segundo partido de la Selección

Bares y restaurantes se prepararon especialmente para el partido de Argentina versus Austria con la decoración y todo el cotillón disponible.

“Acá nuestros clientes y nuestro personal son muy futboleros, por eso a los partidos de la selección los vivimos a full”, dijo Agustin, el propietario de una tradicional confitería ubicada en la esquina de Mitre y Caseros.