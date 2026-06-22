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Salteños se preparan para el segundo partido de la Selección

Vaticinaron triunfos como tres-cero y dos-cero, con una rutilante actuación del capitán: Lionel Messi.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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Bares y restaurantes se prepararon especialmente para el partido de Argentina versus Austria con la decoración y todo el cotillón disponible.

“Acá nuestros clientes y nuestro personal son muy futboleros, por eso a los partidos de la selección los vivimos a full”, dijo Agustin, el propietario de una tradicional confitería ubicada en la esquina de Mitre y Caseros.

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