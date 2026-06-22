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Comprovincianos compiten en el mundial de robótica en Corea del Sur

Dos equipos integrados por jóvenes salteños obtuvieron el primer puesto nacional en la Roboliga 2025, convirtiéndose en los únicos representantes del país en sus categorías y competirán del 30 de junio al 6 de julio. 

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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Los competidores deberán poner a prueba robots autónomos capaces de localizar una pelota, orientarse y marcar goles sin intervención humana. 

En otra categoría otro robot debe navegar de forma autónoma por terrenos difíciles, superar obstáculos y rescatar "víctimas" en escenarios que simulan desastres reales.

La estudiante Virginia Violaz -una de las competudoras- comento entre sonrisas por Radio Salta que el robot creado por ellos "tiene el nombre de Messi, pero no juega tan bien como él".  
 

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