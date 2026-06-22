Comprovincianos compiten en el mundial de robótica en Corea del Sur

Los competidores deberán poner a prueba robots autónomos capaces de localizar una pelota, orientarse y marcar goles sin intervención humana.

En otra categoría otro robot debe navegar de forma autónoma por terrenos difíciles, superar obstáculos y rescatar "víctimas" en escenarios que simulan desastres reales.

La estudiante Virginia Violaz -una de las competudoras- comento entre sonrisas por Radio Salta que el robot creado por ellos "tiene el nombre de Messi, pero no juega tan bien como él".

