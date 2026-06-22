Con un Messi histórico, Argentina venció a Austria y se clasificó a 16avos de final

Argentina volvió a dar otro paso firme en el Mundial 2026. La Selección venció 2 a 0 a Austria por la segunda fecha del Grupo J y aseguró su clasificación a los 16avos de final, en una tarde marcada por una nueva página histórica de Lionel Messi.

El capitán argentino fue protagonista absoluto: primero falló un penal tras una falta sobre Lautaro Martínez, pero luego se repuso con dos goles que le dieron el triunfo al equipo de Lionel Scaloni y lo dejaron en lo más alto de la tabla de máximos artilleros de la historia de las Copas del Mundo con 18 goles.

Con este triunfo, Argentina quedó con puntaje ideal en el Grupo J, luego de haber debutado con una goleada ante Argelia. La victoria frente a Austria le permite al equipo nacional avanzar a los 16avos de final y afrontar el último partido de la fase de grupos con mayor tranquilidad. Scaloni podrá administrar cargas, evaluar variantes y pensar en el recorrido de eliminación directa, aunque sin perder de vista que terminar primero en la zona puede ser clave para el cruce que viene.

La última jornada del Grupo J del Mundial 2026 se llevará a cabo el sábado 27 de junio a partir de las 23:00 (hora argentina) con los dos partidos en simultáneo: Argentina chocará contra Jordania en Dallas, mientras que Argelia y Austria se medirán en Kansas City.

Foto: Selección Argentina (Red Social X)