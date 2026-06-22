En guardias hospitalarias capitalinas fueron asistidos más de 2 mil pacientes

El Ministerio de Salud Pública informa el balance de asistencia en guardias hospitalarias públicas de la ciudad de Salta, que incluyen a los hospitales Materno Infantil, San Bernardo, Señor del Milagro, Papa Francisco, Arturo Oñativia y Miguel Ragone, durante el último fin de semana.

Por otra parte, se comunican las atenciones prehospitalarias, en ese periodo, realizadas por el Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) en la capital.

Materno Infantil

El hospital Materno Infantil reportó, desde las 20 horas del viernes 19 hasta las 8 del lunes 22 de junio, las siguientes novedades:

En la guardia de adultos se atendieron 259 pacientes, de los cuales 71 fueron hospitalizados. Hubo 93 prestaciones de ginecología, 83 atenciones de obstetricia y 47 de clínica médica.

En la guardia pediátrica, ingresaron 538 pacientes, de los cuales 24 fueron hospitalizados. Entre las causas de urgencia se contabilizan 199 por patologías respiratorias, 32 por gastroenteritis, 57 traumatismos varios, 3 por convulsiones, 4 por mordedura de perro y 1 por quemaduras.

Hubo 31 nacidos vivos: 15 hombres y 16 mujeres.

San Bernardo

En el hospital San Bernardo, durante el fin de semana, se atendieron por guardia 748 consultas. De los cuales 668 fueron ambulatorios y 149 hospitalizados.

Hubo 96 personas accidentadas, de las cuales 31 fueron por siniestros de tránsito:

· 26 motociclistas

· 4 ciclistas

· 0 automovilista

· 0 transeúnte

· 1 en transporte público

También, entre las asistencias por guardia, se contabilizaron 36 pacientes derivados por otros centros sanitarios y se realizaron 43 cirugías.

Papa Francisco

En el hospital Papa Francisco se atendieron 216 pacientes durante el fin de semana, 193 fueron por ingreso ambulatorio. Entre las causas, 9 por derivación y 14 por accidente; de los cuales 1 por arma blanca, 2 por accidente de tránsito, 0 por agresión, 0 mordedura de perro y 11 por otro motivo.

Señor del Milagro

Durante el fin de semana, la guardia de emergencias del hospital Señor del Milagro atendió a 231 personas y 8 fueron hospitalizadas. Los requerimientos médicos, en su mayoría fueron 89 por infección respiratoria aguda, 14 gastroenteritis, 12 influenza. También se registraron neumonía grave, infección en vías urinarias, abdomen agudo, asma, epoc, entre otras.

Arturo Oñativia

El hospital Arturo Oñativia atendió 37 consultas por guardia de emergencias durante el fin de semana, siendo las principales causas: diabetes mellitus, enfermedad renal crónica e infección de vías urinarias.

Miguel Ragone

El Hospital Dr. Miguel Ragone informa que durante el fin de semana, se registró la atención de 20 consultas entre psicológicas y psiquiátricas en la guardia.

SAMEC

El Sistema de Emergencia Médica para Accidentes y Catástrofes (SAMEC) realizó un total de 303 atenciones prehospitalarias entre las 7 horas del viernes 19 y las 7 del lunes 22 de junio.

Las emergencias más más frecuentes incluyeron heridas por arma blanca, accidentes de tránsito, pérdidas de conocimiento y asistencia en eventos de concurrencia masiva.