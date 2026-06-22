Quedó inaugurado el tercer mural del Paseo del Alto Molino

La Municipalidad de Salta inauguró el tercer mural del Paseo del Alto Molino, una intervención urbana que busca recuperar y poner en valor uno de los corredores más tradicionales de la ciudad, ubicado sobre calles Zacarías Yanci y Burela, entre avenida San Martín y Belgrano.

En esta oportunidad quedó habilitado el mural en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, emplazado en la esquina de Zacarías Yanci y Caseros. El trabajo fue realizado por los artistas salteños Fabricio Allendes Pagés y Emilia Gauna. La obra se suma a los murales ya finalizados dedicados a «La Pomeña», de Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, y a «Del gris al azul», de Yuyo Montes.

El Paseo del Alto Molino contempla la realización de 11 murales inspirados en personajes, obras, tradiciones y expresiones culturales que representan la identidad salteña. Además, el proyecto incluye la puesta en valor integral del sector mediante reparación de veredas, cordones y rampas para mejorar la accesibilidad, instalación de mobiliario urbano, forestación, construcción de canteros y renovación del sistema de iluminación.

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, destacó la importancia de esta obra para la ciudad. «Estamos recuperando un lugar muy querido y muy transitado por los salteños y también por los turistas. Es una obra integral que busca revalorizar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad, a través de los murales y de mejoras que brindarán más seguridad, iluminación y orden en toda la zona», expresó.

Por su parte, la directora general de Seguimiento de Gestión, Violeta Barrabino, expresó: «Estamos muy contentos de estar haciendo este tipo de obras que ponen en valor diferentes puntos de la ciudad con nuestro Plan de Muralismo y mejoras integrales de los espacios públicos. Entendemos que desde el arte y el mejoramiento de los lugares de uso cotidiano, aportamos nuestro granito para una ciudad más linda y acogedora».

La iniciativa surgió a partir de una propuesta de vecinos de la zona y se desarrolla en el marco del Plan de Muralismo de la Municipalidad, con el objetivo de transformar espacios en lugares seguros, cuidados y atractivos para la comunidad.

Sobre los artistas

Los murales del Paseo del Alto Molino están a cargo de los artistas salteños Fabricio Allendes Pagés y Emilia Gauna. Allendes Pagés, diseñador gráfico con más de 20 años de trayectoria, cuenta con una amplia experiencia en muralismo, diseño e intervenciones urbanas.

Por su parte, Gauna es ilustradora y técnica en Comunicación Publicitaria, reconocida por su trabajo en ilustración, diseño de personajes y murales. Ambos aportan una mirada contemporánea para reflejar, a través del arte urbano, la historia, el folclore y la identidad cultural de Salta.