Quedó inaugurado el tercer mural del Paseo del Alto Molino
La obra, dedicada al general Martín Miguel de Güemes, forma parte del circuito de 11 murales impulsado por la Municipalidad de Salta para recuperar y embellecer el corredor que une el Mercado Artesanal con la Casona del Molino.
Salta Hoy
22 / 06 / 2026
La Municipalidad de Salta inauguró el tercer mural del Paseo del Alto Molino, una intervención urbana que busca recuperar y poner en valor uno de los corredores más tradicionales de la ciudad, ubicado sobre calles Zacarías Yanci y Burela, entre avenida San Martín y Belgrano.
En esta oportunidad quedó habilitado el mural en homenaje al general Martín Miguel de Güemes, emplazado en la esquina de Zacarías Yanci y Caseros. El trabajo fue realizado por los artistas salteños Fabricio Allendes Pagés y Emilia Gauna. La obra se suma a los murales ya finalizados dedicados a «La Pomeña», de Cuchi Leguizamón y Manuel Castilla, y a «Del gris al azul», de Yuyo Montes.
El Paseo del Alto Molino contempla la realización de 11 murales inspirados en personajes, obras, tradiciones y expresiones culturales que representan la identidad salteña. Además, el proyecto incluye la puesta en valor integral del sector mediante reparación de veredas, cordones y rampas para mejorar la accesibilidad, instalación de mobiliario urbano, forestación, construcción de canteros y renovación del sistema de iluminación.
El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, destacó la importancia de esta obra para la ciudad. «Estamos recuperando un lugar muy querido y muy transitado por los salteños y también por los turistas. Es una obra integral que busca revalorizar nuestra cultura, nuestra historia y nuestra identidad, a través de los murales y de mejoras que brindarán más seguridad, iluminación y orden en toda la zona», expresó.
Por su parte, la directora general de Seguimiento de Gestión, Violeta Barrabino, expresó: «Estamos muy contentos de estar haciendo este tipo de obras que ponen en valor diferentes puntos de la ciudad con nuestro Plan de Muralismo y mejoras integrales de los espacios públicos. Entendemos que desde el arte y el mejoramiento de los lugares de uso cotidiano, aportamos nuestro granito para una ciudad más linda y acogedora».
La iniciativa surgió a partir de una propuesta de vecinos de la zona y se desarrolla en el marco del Plan de Muralismo de la Municipalidad, con el objetivo de transformar espacios en lugares seguros, cuidados y atractivos para la comunidad.
Sobre los artistas
Los murales del Paseo del Alto Molino están a cargo de los artistas salteños Fabricio Allendes Pagés y Emilia Gauna. Allendes Pagés, diseñador gráfico con más de 20 años de trayectoria, cuenta con una amplia experiencia en muralismo, diseño e intervenciones urbanas.
Por su parte, Gauna es ilustradora y técnica en Comunicación Publicitaria, reconocida por su trabajo en ilustración, diseño de personajes y murales. Ambos aportan una mirada contemporánea para reflejar, a través del arte urbano, la historia, el folclore y la identidad cultural de Salta.