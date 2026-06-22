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Comenzó la demolición de la estructura de hormigón del viejo puente de Santa Lucía

Tras retirar elementos metálicos como postes de luminarias, barrotes y barandas, la Municipalidad empezó a demoler las placas y la calzada de hormigón. El tiempo de obra es de 45 días desde que iniciaron los trabajos. Se solicita circular con precaución por la zona. 

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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A buen ritmo el municipio avanza con los trabajos de demolición del viejo puente de Santa Lucía. En el lugar ya finalizó el retiro de los elementos metálicos como postes de luminarias, barrotes y barandas.

Estas acciones permitieron que ahora se pueda continuar con la demolición total del viejo puente, principalmente de la calzada y la estructura de hierro y hormigón.

Es importante recordar que el nuevo puente que se construirá tendrá una extensión superior a los 80 metros y demandará un importante trabajo de base y fundación, ya que se construirá sobre el río. Esto implicó la realización de estudios de suelo específicos y el desarrollo de una ingeniería adaptada a las características del terreno.

También, contará con cuatro carriles —dos por sentido de circulación—, un carril exclusivo para bicicletas, otro para motos y un paso peatonal iluminado, incorporando estándares actuales de seguridad e infraestructura.

Las tareas de demolición tienen una duración de 45 días desde su inicio por lo que se solicita evitar circular por la zona y utilizar las vías alternativas que se conectan con los otros dos puentes que cruzan el río Arenales de sur a norte, y viceversa.

La obra fue necesaria debido a que el viejo puente de Santa Lucía había colapsado el pasado 9 de febrero.

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