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La Escuela Municipal de Manejo volvió a completar sus 4000 cupos

Desde Tránsito se recuerda que se validarán datos el 6 y 7 de julio en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. La preinscripción se realizó a través de un link y se aclara que, en caso de que algún inscripto no cumpla con los requisitos solicitados, la vacante será reabierta. 

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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La Escuela Municipal de Manejo, además de constituir una salida laboral, representa una gran oportunidad para quienes desean aprender a conducir, una necesidad en muchos casos. 

Por este motivo, se agotaron nuevamente los 4000 cupos disponibles para iniciar las clases. Con esta nueva tanda, ya se alcanzan los 12 mil cupos otorgados en el año. 

La preinscripción se realizó a través de un link y se recuerda que, en caso de que algún inscripto no cumpla con los requisitos, la vacante será reasignada. La validación de datos se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio en el Distrito Cultural Dino Saluzzi. 

Desde el área de Tránsito se enviarán las indicaciones para finalizar la inscripción de manera presencial. Los postulantes deberán presentar el certificado del curso de Educación Vial digital (requisito para la primera licencia), confirmar sus datos y firmar el acta compromiso con la escuela. 

Si bien el objetivo anual de 12 mil cupos ya fue cumplido, dividido en tres etapas, no se descarta la posibilidad de sumar nuevos lugares en los próximos meses. 

Se aclara que hay que cumplir una serie de requisitos excluyentes para formar parte:

Tener entre 18 y 64 años

*Contar con último ejemplar del DNI con domicilio en Salta Capital
*No tener licencia de la categoría a la que aspiran
*No poseer experiencia previa conduciendo vehículos de la categoría
*Si los inscriptos tienen carnet de motos podrán aprender en auto y viceversa

Se resalta que la Escuela Municipal de Manejo comenzó a funcionar con el propósito de formar ciudadanos responsables y seguros al volante.

Es una escuela pública y gratuita, dependiente de la Municipalidad de Salta, pensada para que cualquier persona que viva en la ciudad pueda acceder a una educación vial completa, sin necesidad de contar con experiencia previa.

 

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