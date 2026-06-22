Todo listo para la 5° edición del Concurso Provincial de la Empanada en Salta
Este miércoles 24 de junio, 40 representantes de diferentes municipios competirán en las instalaciones de UTHGRA por el galardón al mejor plato de la provincia. El certamen, organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes, contará con un prestigioso jurado y la conducción de Mariano Peluffo.
Salta Hoy
22 / 06 / 2026
El Ministerio de Turismo y Deportes ya tiene todo dispuesto para llevar a cabo la 5° edición del Concurso Provincial de la Empanada, un encuentro que se ha consolidado como una de las citas tradicionales más importantes del calendario salteño para promover la identidad y las costumbres locales. En esta oportunidad, la sede del sindicato UTHGRA (Mitre 966) recibirá a maestros y maestras cocineras de toda la provincia, quienes pondrán a prueba su talento culinario representando a sus regiones de origen.
La jornada comenzará formalmente a las 8:30 horas, momento en que el primer grupo de participantes ingresará a las cocinas para iniciar la elaboración de sus recetas tradicionales. Tras una intensa mañana de trabajo y evaluación, las actividades se trasladarán al acto de premiación y cierre previsto para las 14, bloque que contará con la conducción del reconocido presentador Mariano Peluffo, encargado de anunciar a quien se consagre con el primer puesto de este año.
La difícil tarea de elegir la empanada campeona entre las propuestas presentadas recaerá sobre un tribunal de profesionales y referentes institucionales de gran trayectoria, integrado por:
* Claudia Rosana Argüello (Fortín Martina Silvia de Gurruchaga)
* Abelardo Angelina (La Salamanca – Escuela de Gastronomía)
* Leonardo Mercado (Subsecretario de Patrimonio Cultural de la Provincia)
* Svea Leuckel (Consulado de Alemania)
* Karina Salguero (UTHGRA)
Participación federal: 40 municipios presentes
Este año, la convocatoria alcanza una cifra récord con 40 concursantes listos para poner en valor la gastronomía de sus comunidades, divididos por las siguientes regiones geográficas:
Ciudad de Salta y alrededores
* Ciudad: Cintia Mabel Rodríguez
* San Lorenzo: Abel Fleming Figueroa
* Vaqueros: José Rolando Aguado
* La Caldera: Carmen Rosa Vilte
Valles Calchaquíes
* Seclantás: Sandro Francisco Romero
* Molinos: Marta Nélida Romero
* Animaná: Margarita Colque
* San Carlos: Mabel Adriana Báez
* Cachi: Irene Rosalina Pintos
* Cafayate: María Francisca Ocampo
* Angastaco: Julia Elena Espinoza
* Payogasta: Eliana Moya
Puna de los Andes
* San Antonio de los Cobres: Ofelia América Maizares
* Tolar Grande: Gabriela del Socorro Cruz
Valle Histórico y Gaucho
* Rosario de la Frontera: Silvia Beatriz Juárez
* Apolinario Saravia: Julia Elena Alvares
* Gral. Güemes: Blanca Gloria Ramona Corvalán
* El Bordo: Catalina López
* El Galpón: Carolina Andrea Juárez
* La Candelaria: Nelson Enrico Sanguino
* El Jardín: Bruno Ordoñez
* El Tala: Gladys Noemí Morán
* Las Lajitas: Florencia de los Ángeles Orellana
* Campo Santo: Lucía Ignacia Quipildor
Valle de Lerma
* Coronel Moldes: Rosalía Maribel Tolava
* El Carril: Carlos Arturo Bell
* San José de los Cerrillos: Marcelo Cruz
* La Merced: Sonia Mariela Lanoza
* La Viña: Claudia Noemí López
* Chicoana: Víctor Manuel Cruz
* Rosario de Lerma: Amalia Anatolia Tarbarcachi
* Guachipas: Adriana Patricia Vargas
* Campo Quijano: Sara Elizabeth Ríos
Selva de Montaña
* Tartagal: Rosa Ramona Gómez
* San Ramón de la Nueva Orán: Tomás Gabriel Adad
* Urundel: Carla Estefanía Carrazán
* Aguaray: Susana Elizabeth Paredes
* Embarcación: Gloria Isabel Cardozo
* Prof. Salvador Mazza: Mariani del Milagro Acencio
Quebradas Andinas
* Santa Victoria Oeste: Lucía Bautista