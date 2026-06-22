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Salud Pública y AMTENA realizaron un operativo quirúrgico en el norte provincial

Se concretaron 62 intervenciones quirúrgicas generales que beneficiaron a pacientes de Tartagal y Santa Victoria Este.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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El Ministerio de Salud Pública, junto a profesionales del Hospital Británico de Buenos Aires, llevó adelante un operativo quirúrgico en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, en el marco del Programa Social AMTENA, destinado a fortalecer el acceso a la atención especializada en el norte provincial.

Durante el operativo, desarrollado del 8 al 13 de junio, se realizaron 62 procedimientos quirúrgicos generales en 54 pacientes provenientes de Tartagal y Santa Victoria Este, quienes habían sido previamente evaluados en operativos clínicos efectuados en las comunidades. Además, se registraron 55 historias clínicas en el sistema SAFESA.

Entre las intervenciones realizadas se destacaron colecistectomías laparoscópicas, hepatectomías segmentarias por tumor de vesícula y por quiste hidatídico, colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas (CPRE), panendoscopias, extracción transcística de cálculos del colédoco y colocación de tubos de Kehr. Se trató de procedimientos de mediana y alta complejidad que permitieron brindar respuesta quirúrgica a patologías previamente diagnosticadas.

La iniciativa forma parte de una estrategia de trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, el Hospital Británico de Buenos Aires, la Fundación AMTENA (Asistencia Médica Thomas Elkins Norte Argentino) y la organización internacional Adventist Health, con el objetivo de promover abordajes integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

El equipo de trabajo estuvo integrado por cirujanos generales y especialistas en cirugía hepatobiliopancreática (HPB), gastroenterólogos, anestesiólogos, enfermeros, residentes y voluntarios de la Fundación, junto a médicos, enfermeros, nutricionistas, instrumentadores quirúrgicos, camilleros y personal de apoyo del hospital. También participaron docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta.

El Programa Social AMTENA cuenta con más de 25 años de trayectoria en la provincia de Salta, desarrollando operativos sanitarios destinados a ampliar el acceso a la atención médica especializada en comunidades con dificultades de acceso a estos servicios.

Estas acciones se enmarcan, además, en el convenio de cooperación vigente desde 2025 entre el Ministerio de Salud Pública y el Hospital Británico de Buenos Aires, que contempla el desarrollo de acciones de asistencia sanitaria, formación de recursos humanos y cooperación científica.

En el marco de la planificación prevista para este año, el próximo operativo clínico se realizará del 22 al 29 de agosto; el séptimo operativo quirúrgico oftalmológico tendrá lugar del 26 al 29 de septiembre; mientras que el decimonoveno operativo quirúrgico general se desarrollará del 3 al 10 de octubre.

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