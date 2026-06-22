Ravier inició funciones: charla con Adorni y reuniones en Casa Rosada

En su nuevo rol, el vocero presidencial, Adrián Ravier, se reunió esta mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, su antecesor en el cargo, para preparar su desembarco en Casa Rosada.

El encuentro se produjo días después del anuncio de su designación, que se definió tras una reunión entre el presidente Javier Milei y el ministro coordinador en la quinta de Olivos, en medio de la polémica por la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

“Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su función será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país; un eje central para el que su perfil como economista aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan. Éxitos en esta nueva etapa. Fin”, planteó Adorni a través de su cuenta de X.

Por su parte, el funcionario respondió: “Gracias Manuel Adorni por la bienvenida! Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol. Agradezco nuevamente a Javier Milei y a Karina Milei por la confianza y la oportunidad!”.

Lo cierto es que la designación aspira a motorizar la comunicación de Gobierno que se encuentra empantanada desde marzo, cuando se detectó la presencia de Bettina Angeletti, esposa del ministro coordinador, en la delegación presidencial que viajó a la Argentina Week en Nueva York, y que dio lugar a la investigación por los viajes y propiedades del funcionario. Pasadas las 10, el ministro de Economía, Luis Caputo, ingresó a Casa Rosada por lo que no se descarta su presencia en la reunión que se lleva adelante en las oficinas de lo que antiguamente correspondía al Ministerio del Interior.

La idea es que el diputado pampeano, de vínculo directo con Milei, se encargue de llevar la comunicación económica de la administración libertaria y le imprima su impronta a la vocería presidencial. “Lo imagino más institucional y enfocado en la economía y en la gestión”, sostuvo una importante fuente de Casa Rosada.

Asimismo, se espera que Ravier protagonice más de una reunión este lunes: se destaca un encuentro con el secretario de Prensa, Javier Lanari, cuyo futuro dentro del Gobierno parece incierto, para dar inicio a la definición de la estructura y los alcances que tendrá. En la previa a la ronda de intercambios, en el oficialismo aseguraban que el área dependería directamente de la Jefatura de Gabinete.