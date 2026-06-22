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Las ventas por el Día del Padre volvieron a caer

Acumula cuatro años consecutivos en baja, dijo la CAME.

Argentina

22 / 06 / 2026

 

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Las ventas por el Día del Padre 2026 registraron una nueva caída y confirmaron la debilidad del consumo en una fecha clave para el comercio minorista. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las operaciones bajaron 0,3% frente a 2025, medidas a precios constantes.

Desde la entidad señalaron que el resultado reflejó el menor poder de compra de las familias, que no pudo ser compensado por las promociones. Más del 80% de los comercios aplicó descuentos, facilidades con tarjetas de crédito y beneficios por pagos al contado, aunque la respuesta de los consumidores fue limitada por la cautela a la hora de gastar.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, por encima de los $41.302 registrados el año pasado. Sin embargo, ese incremento nominal no alcanzó para revertir la baja en las ventas. De acuerdo con CAME, las compras se concentraron principalmente en artículos más económicos y productos en oferta.

Con este resultado, el Índice de Ventas Minoristas para el Día del Padre acumuló su cuarto año consecutivo en terreno negativo: -0,3% en 2026, -1,7% en 2025, -10,2% en 2024 y -1,2% en 2023.

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