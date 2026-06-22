La Secretaría de Deportes informó que ya se encuentra abierto el período de inscripción para formar parte de una nueva edición del campeonato de fútbol infantil “Cebollitas”. Los interesados tendrán tiempo de anotarse hasta el próximo martes 30 de junio, inclusive.

El calendario de la competencia quedó definido luego de una reunión de coordinadores zonales llevada a cabo en la sede del organismo. En ese marco, se adelantó que, como es habitual, los planteles participantes recibirán un juego de camisetas y un balón.

Del certamen formarán parte equipos masculinos y femeninos distribuidos por edades. El trámite se gestionará a través del responsable de cada sector, mientras que las planillas y el resto de la información podrán retirarse en la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1550), de lunes a viernes, de 8 a 14.

El torneo se dividirá de la siguiente manera:

Masculino Baby Fútbol:

* 5 y 6 años (Clases 2020-2021)

* 7 y 8 años (Clases 2018-2019)

Masculino:

* 9 y 10 años (Clases 2016-2017)

* 11 y 12 años (Clases 2014-2015)

Femenino:

* 9 y 10 años (Clases 2016-2017)

* 11 y 12 años (Clases 2014-2015)