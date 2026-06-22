Desarticularon una banda delictiva que operaba en el Valle de Lerma

Efectivos de la División Brigada de Investigaciones Valle de Lerma, desarticularon una banda vinculada a delitos contra la propiedad en el marco de una causa iniciada por un robo ocurrido en la localidad de San Luis.

Como resultado de las tareas investigativas, se realizaron cinco allanamientos en domicilios de los barrios Solís Pizarro, Villa Asunción, 20 de Junio y El Manjón, donde secuestraron teléfonos celulares, un televisor, consolas de videojuegos, una netbook, joysticks, rifles y otros elementos vinculados a la causa. En ese contexto, dos hombres de 40 y 23 años fueron detenidos.

Las averiguaciones continuaron con un operativo coordinado entre distintas áreas de Investigaciones, que permitió localizar a tres sospechosos en la ciudad de Salta. Como resultado, dos hombres de 36 y 29 años fueron detenidos. Durante el procedimiento también se inspeccionó un vehículo, detectando una patente adulterada y otros elementos presuntamente utilizados para cometer delitos contra la propiedad.

De esta manera, las actuaciones permitieron la detención de cuatro personas vinculadas a la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y el Colegiado de Jueces de Garantías.