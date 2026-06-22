 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Desarticularon una banda delictiva que operaba en el Valle de Lerma

Cuatro hombres fueron detenidos y se secuestraron elementos robados y otros de interés para la causa, tras distintos allanamientos. El trabajo de la Dirección General de Investigaciones permitió desarticular una organización vinculada a delitos contra la propiedad. Intervinieron la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y el Colegiado de Jueces de Garantías.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Efectivos de la División Brigada de Investigaciones Valle de Lerma, desarticularon una banda vinculada a delitos contra la propiedad en el marco de una causa iniciada por un robo ocurrido en la localidad de San Luis.

Como resultado de las tareas investigativas, se realizaron cinco allanamientos en domicilios de los barrios Solís Pizarro, Villa Asunción, 20 de Junio y El Manjón, donde secuestraron teléfonos celulares, un televisor, consolas de videojuegos, una netbook, joysticks, rifles y otros elementos vinculados a la causa. En ese contexto, dos hombres de 40 y 23 años fueron detenidos.

Las averiguaciones continuaron con un operativo coordinado entre distintas áreas de Investigaciones, que permitió localizar a tres sospechosos en la ciudad de Salta. Como resultado, dos hombres de 36 y 29 años fueron detenidos. Durante el procedimiento también se inspeccionó un vehículo, detectando una patente adulterada y otros elementos presuntamente utilizados para cometer delitos contra la propiedad.

De esta manera, las actuaciones permitieron la detención de cuatro personas vinculadas a la causa.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma y el Colegiado de Jueces de Garantías.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO