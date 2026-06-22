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Cafayate: Relevamientos y recorridos preventivos en zonas afectadas por los incendios

El secretario de Seguridad, junto a equipos de brigadistas y bomberos, verificó los sectores afectados por los focos ígneos. Las tareas de enfriamiento continuarán durante las próximas semanas.

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, y autoridades policiales recorrieron, desde las primeras horas de la jornada, los distintos sectores críticos afectados por los incendios registrados en Cafayate.

En el aeródromo local, Avellaneda participó de una reunión operativa en la que se diagramaron las acciones previstas junto a autoridades de Defensa Civil, bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Cafayate y representantes del municipio.

Posteriormente, se realizaron recorridos por los sectores críticos donde brigadistas de la Brigada Nacional Centro, junto a integrantes de la Brigada Forestal de Salta, continuaban con tareas de remoción y enfriamiento de áreas con alta carga calórica subterránea, a fin de evitar la reactivación del fuego.

De manera preliminar, se estima que son más de 200 las hectáreas de bosque nativo afectadas.

Las dos aeronaves pertenecientes al Servicio Nacional de Manejo del Fuego se mantienen disponibles para realizar operaciones de descarga, siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables.

Además, se dispuso continuar con el monitoreo mediante drones y equipos térmicos para evaluar la evolución de los sectores afectados.

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