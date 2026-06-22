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Marocco recibió al embajador de Panamá y destacó oportunidades de integración con Salta

El vicegobernador mantuvo una reunión con Juan Luis Correa Esquivel para avanzar en una agenda común orientada a fortalecer la cooperación institucional, comercial, turística y cultural entre Salta y Panamá. 

Salta Hoy

22 / 06 / 2026

 

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El vicegobernador Antonio Marocco recibió en Casa de Gobierno al embajador de Panamá en la Argentina, Juan Luis Correa Esquivel, con quien mantuvo una reunión de trabajo orientada a fortalecer los vínculos institucionales, comerciales, turísticos y culturales entre Salta y el país centroamericano.
 
Del encuentro participaron también la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, el representante de Relaciones Internacionales de Salta, Julio San Millán, y el director de Comercio Exterior Sebastián Ashur. Por parte de la Embajada de Panamá, acompañó al embajador la agregada comercial Christine Mathilde Brostella Hoveler.
 
Marocco destacó la importancia de avanzar en una agenda común que permita aprovechar el potencial de Panamá, un país con una economía dinámica, una gran tradición de integración internacional, servicios financieros consolidados y una ubicación estratégica para el comercio regional y global.
 
En ese sentido, subrayó que Panamá representa una oportunidad concreta para Salta, no solo por el valor de su propio mercado, sino también por su rol como puerta de acceso hacia Centroamérica, el Caribe y el mundo, a partir de su plataforma logística, el Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón y su conectividad internacional.

La reunión también permitió analizar las posibilidades que se abren para la producción salteña, especialmente en sectores como legumbres, vinos de altura, alimentos con valor agregado, turismo y servicios. En el caso del comercio exterior, se destacó que el vínculo entre Salta y Panamá muestra un crecimiento incipiente, con oportunidades para consolidar los productos que ya tienen presencia en ese mercado y diversificar la oferta exportable de la provincia.

Marocco remarcó además la importancia de la conexión aérea directa Salta–Panamá, recuperada a partir de las gestiones impulsadas por el Gobierno de la Provincia. Esta ruta fortalece el posicionamiento de Salta como nodo estratégico del norte argentino, facilita el ingreso de visitantes internacionales y abre nuevas posibilidades para acercar productos y servicios salteños a otros mercados.
 
“Desde Salta queremos seguir construyendo una agenda federal de cooperación que nos permita promover nuestros productos, nuestros vinos de altura, nuestras legumbres, nuestra cultura y todo el potencial exportador de la provincia. Más integración significa más oportunidades para los salteños”, expresó el vicegobernador.
 
El encuentro se enmarca en la decisión del gobernador Gustavo Sáenz de profundizar la inserción internacional de la provincia, fortaleciendo los lazos con países y mercados que puedan contribuir al desarrollo productivo, turístico y comercial de Salta.

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