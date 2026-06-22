Se notificaron más de 3 mil casos de neumonía en Salta Ministerio de Salud Pública
En la última semana se registraron 235 positivos. Esta infección afecta a los pulmones, haciendo dolorosa la respiración y limitando la absorción de oxígeno. También, Salud Pública actualizó datos de otras patologías bajo vigilancia.
Salta Hoy
22 / 06 / 2026
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 22, comprendida entre el 31 de mayo y el 6 de junio.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 235 casos de neumonía, totalizando 3357 casos desde que comenzó el año.
Se trata de una infección que afecta a los pulmones, específicamente a los alvéolos, que se llenan de pus y líquido, lo que hace dolorosa la respiración y limita la absorción de oxígeno.
Puede ser provocada por virus y bacterias contagiosas, que suelen encontrarse en los fluidos y secreciones de la boca y de la nariz de una persona infectada, por lo que se contagia al toser o estornudar. También se debe evitar compartir vasos, cubiertos y objetos de uso personal.
Además, hasta la SE 22, se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 749 casos – Acumulado: 13.745
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 170 casos – Acumulado: 2927
· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 8
La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 116 pacientes hospitalizados y no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 1.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: Se ha notificado 1 caso de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 25.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 2
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso
· Diarrea aguda: se registraron 466 casos en la SE 22. El acumulado de casos es de 27.934
Dengue
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 5173 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 2418 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 2736 están en estudio. Además, son 19 los probables.
Enfermedades zoonóticas
· No hubo casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 11 casos
· Se ha notificado 1 caso de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 249 casos.
· Hubo 1 nuevo caso de ofidismo, de la especie Yarará. Acumulado: 49 casos
· Se han notificado 17 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 2 se registraron en el departamento Capital, 4 en San Martín, 1 en Cerrillos, 1 en Metán y 9 en Orán. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 406 casos.
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 3 casos
· Se registró 1 nuevo caso de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 16 casos
· No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 12 casos
· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 18 casos
· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 2 casos.
· No se han notificado casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 3 casos.
· Se registró un caso de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 2 casos
· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos durante la SE 22. El acumulado anual es de 10 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 7 en San Martín.
Actualmente hay 2 en estudio y 18 fueron descartados.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos
· Se registraron 18 casos de varicela. El acumulado anual es de 185.
· No se han notificado nuevos casos de parotiditis. Acumulado: 7 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· Se ha confirmado 1 nuevo caso de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 31 casos.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.