Murió la mujer baleada durante el asalto a un tour de compras en Colonia Santa Rosa

El violento episodio ocurrió el domingo 14 de junio en la ruta nacional 34 en la rotonda de Colonia Santa Rosa.

La mujer sufrió dos impactos de bala y fue trasladada al hospital San Bernardo en estado crítico, donde finalmente falleció.

La fiscal penal María Sofía Fuentes investiga el caso y ordenó la recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad.