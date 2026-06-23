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Murió la mujer baleada durante el asalto a un tour de compras en Colonia Santa Rosa

Emelda Irma Alzu, de 65 años, falleció este lunes tras ser baleada durante un asalto a un colectivo de compras.

Salta Hoy

23 / 06 / 2026

 

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El violento episodio ocurrió el domingo 14 de junio en la ruta nacional 34 en la rotonda de Colonia Santa Rosa. 

La mujer sufrió dos impactos de bala y fue trasladada al hospital San Bernardo en estado crítico, donde finalmente falleció. 

La fiscal penal María Sofía Fuentes investiga el caso y ordenó la recolección de testimonios y análisis de cámaras de seguridad. 

 

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