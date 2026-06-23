Horror en B° Convivencia: Un bebé de 2 años murió por golpes y estrangulamiento

El pequeño fue llevado anoche alrededor de las 21:00 al Hospital Materno Infantil tras un llamado al 911 que indicaba una caída de la cama.

Al llegar los médicos confirmaron su fallecimiento.

Durante la revisión, los profesionales encontraron lesiones y moretones que no eran compatibles con una caída reciente.

Vecinos y conocidos de la pareja aportaron testimonios indicando que existían fuertes sospechas previas de golpes y maltrato hacia el menor.

Ante las evidencias físicas y los testimonios recabados, la justicia ordenó la detención inmediata de la madre del niño y de su pareja.

La investigación se encuentra bajo un estricto hermetismo, mientras se esperan los resultados de la autopsia.

La familia paterna ya había realizado denuncias en la justicia por antiguas situaciones de violencia que afectaban al niño llamado Thiago.

Marta, abuela paterna de la víctima, dijo a Radio Salta que al pequeño “lo mataron, esto no fue un accidente”.

Y recordó que otros nenes -hijos de la mujer- se encuentran en Casa Cuna por su situación de adicciones.

Agregó en su relato que la mujer era muy inestable por su adicción al alcohol. “Los chicos siempre estaban descuidados, sucios y ni siquiera les lavaban las ropas”, expresó la abuela.

Comentó además que la mujer ahora detenida, “no les permitía ver a los chicos y que lo único que quería era cobrar una pensión”.