Comienza la incorporación a la Escuela Naval con carreras más breves

La charla será esta tarde desde las 18:00 en la Casa de la Cultura, Caseros 460.

“El plan de estudios se redujo de 5 a 4 años”, explicó el suboficial Héctor Baños.

Los interesados también pueden consultar personalmente en Avenida San Martín 603, de 07:30 a 14:00 horas, o comunicarse al teléfono fijo (0387) 431 7747.

Farfán mencionó los contenidos de los exámenes físicos y de estudios que se les exigen a los ingresantes.

Mayores informes en el sitio web www.incorporacion.armada.mil.ar