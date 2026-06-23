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Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

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Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Comienza la incorporación a la Escuela Naval con carreras más breves

La Armada Argentina expondrá su oferta educativa en una charla libre y gratuita, destinada a los jóvenes de ambos sexos que deseen ingresar a sus Institutos de formación.

Salta Hoy

23 / 06 / 2026

 

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La charla será esta tarde desde las 18:00 en la Casa de la Cultura, Caseros 460. 

“El plan  de estudios se redujo de 5 a 4 años”, explicó el suboficial Héctor Baños.

Los interesados también pueden consultar personalmente en Avenida San Martín 603, de 07:30 a 14:00 horas, o comunicarse al teléfono fijo (0387) 431 7747.

Farfán mencionó los contenidos de los exámenes físicos y de estudios que se les exigen a los ingresantes.

Mayores informes en el sitio web www.incorporacion.armada.mil.ar

 

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