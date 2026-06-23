Preocupación por las demoras en la licitación del Belgrano Cargas

La falta de definiciones concretas pone en riesgo inversiones estimadas en más de 3.000 millones de dólares.

“Llevamos un año esperando y esto afecta no solo a los productores sino a toda la ciudadanía”, dijo por Radio Salta, Pedro Arias, presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte (ProGrano).

Comentó que el 40% de la producción salteña se saca de la provincia en camiones y trenes, aunque “este último está muy deteriorado por ser muy antiguo”.