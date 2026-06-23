 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Tiempo de Mundial

El programa que reúne la cobertura más amplia del evento deportivo más importante del planeta. Con invitados, entrevistas, y el mejor análisis futbolero.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Entregan 22 antenas satelitales para el servicio de salud

Están destinadas a ambulancias y centros médicos públicos, explicó el ministro de Salud, Federico Mangione.

Salta Hoy

23 / 06 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El funcionario dijo que la tecnología que hoy se incorpora ayudará a la realización de estudios como electrocardiogramas y/o para auscultar pulmones o corazones de los pacientes en las ambulancias.

“Es un paso adelante de la telemedicina”, expresó.

Por otro lado confirmó que se reunió con la mujer que llegó caminando desde el norte provincial en reclamo por justicia por la muerte de su hija y su nieta tras una cesárea realizada en General Mosconi.

“Tomamos nota de todo lo ocurrido y queremos que se investigue a fondo”, manifestó.

El ministro comentó además que el Gobierno nacional realizó el pago de una parte de la gran deuda que el Estado federal mantiene con la provincia.

Finalmente comentó que no se denunciará a las empresas privadas de emergencia que cobran a sus afiliados y ante una emergencia llamaban al Samec.

El hecho fue descubierto recientemente, según anticipó el mismo Mangione.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO