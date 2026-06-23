Entregan 22 antenas satelitales para el servicio de salud

El funcionario dijo que la tecnología que hoy se incorpora ayudará a la realización de estudios como electrocardiogramas y/o para auscultar pulmones o corazones de los pacientes en las ambulancias.

“Es un paso adelante de la telemedicina”, expresó.

Por otro lado confirmó que se reunió con la mujer que llegó caminando desde el norte provincial en reclamo por justicia por la muerte de su hija y su nieta tras una cesárea realizada en General Mosconi.

“Tomamos nota de todo lo ocurrido y queremos que se investigue a fondo”, manifestó.

El ministro comentó además que el Gobierno nacional realizó el pago de una parte de la gran deuda que el Estado federal mantiene con la provincia.

Finalmente comentó que no se denunciará a las empresas privadas de emergencia que cobran a sus afiliados y ante una emergencia llamaban al Samec.

El hecho fue descubierto recientemente, según anticipó el mismo Mangione.