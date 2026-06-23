Habilitan un puntos de reciclaje en el estacionamiento del Shopping

El nuevo espacio permitirá a vecinos y clientes depositar materiales reciclables como papel, cartón y plásticos.

Al respecto, Ximena Gutiérrez, gerente del centro comercial, explicó que hasta el momento, este trabajo se hacía de manera interna junto a los locatarios de locales gastronómicos y de indumentaria.

Sostuvo que la viabilidad de este nuevo paso se logró gracias a un trabajo coordinado y en equipo con la municipalidad local, y convocó a los clientes y vecinos a participar activamente y hacer posible el éxito del proyecto.

“Gracias a estos programas cada vez ingresan menos residuos reciclables al Vertedero San Javier”, manifestó Martin Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad.

A su turno, Ramiro Ragno, director de Educación Ambiental y Residuos Especiales en la Municipalidad de Salta, expresó que el lugar de este ecopunto es estratégico para que los vecinos de la zona puedan dejar cómodamente la basura destinada al reciclaje.