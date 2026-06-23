En la noche más fría del año, el Hogar de Noche albergó 79 personas en situación de calle

Así lo dijo Juan Pablo Linares responsable del área de Inclusión Social de la comuna. Explicó que la Municipalidad realizó un monitoreo previo para anticipar la demanda del Hogar de Noche ante las bajas temperaturas y la lluvia, que incrementaron la necesidad de resguardo.

El funcionamiento del dispositivo es resultado del trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta.

Linares expresó que en ningún momento la capacidad del Hogar de Noche estuvo colmada.

Por otro lado subrayó que el servicio se brinda sólo a personas que se encuentran viviendo en situación de calle, no a quienes estén de paso o paseo por la provincia.

Aclarando que “la persona en situación de calle, tiene rotas todas sus redes sociales y familiares y no tiene trabajo”, aclaró.

La comunidad puede colaborar informando al 911 o a la línea municipal 105 en caso de detectar personas en situación de calle.

La asistencia es voluntaria y se brinda bajo un enfoque integral de cuidado y protección.