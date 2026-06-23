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Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

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La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

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Precaución por obras en el acceso al cerro San Bernardo

La Municipalidad continúa con trabajos de renovación y la construcción de un nuevo nodo vial en el sector y ahora se ejecuta una calzada de hormigón sobre la avenida Asunción, lo que permitirá un ingreso directo y más seguro al cerro.

Salta Hoy

23 / 06 / 2026

 

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Próximamente se construirá una nueva rotonda para quienes se trasladen por el Portezuelo y deseen ingresar o salir de la Reserva Natural.

Se solicita a los conductores y peatones circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinarias en la zona de obra.


 

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