Precaución por obras en el acceso al cerro San Bernardo
La Municipalidad continúa con trabajos de renovación y la construcción de un nuevo nodo vial en el sector y ahora se ejecuta una calzada de hormigón sobre la avenida Asunción, lo que permitirá un ingreso directo y más seguro al cerro.
Salta Hoy
23 / 06 / 2026
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Próximamente se construirá una nueva rotonda para quienes se trasladen por el Portezuelo y deseen ingresar o salir de la Reserva Natural.
Se solicita a los conductores y peatones circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinarias en la zona de obra.