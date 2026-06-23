Convocan a una nueva reunión para avanzar en la salvaguardia del canto con caja en Salta

La Secretaría de Cultura, a través del Programa de Patrimonio Cultural Inmaterial, convoca a cantores y cantoras bagualeros, copleros y copleras de la ciudad de Salta y zonas aledañas a participar de la Segunda Reunión Consultiva destinada a avanzar en la construcción de un plan de salvaguardia del canto con caja en la provincia.

La actividad se realizará el próximo 27 de junio, de 10 a 13, en el Salón de Usos Múltiples del Mercado Artesanal de Salta, ubicado en avenida San Martín 2555. La iniciativa forma parte de un proceso participativo que busca generar, de manera colectiva, herramientas para la preservación, transmisión y fortalecimiento de una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural inmaterial salteño.

Este segundo encuentro dará continuidad al trabajo iniciado durante la primera instancia consultiva, en la que los participantes acordaron avanzar en un proceso de diálogo y construcción conjunta. En esta oportunidad, se profundizará el debate sobre los alcances y características que deberá contemplar el futuro plan de salvaguardia, además de consensuar los principios y criterios que orientarán su implementación en las distintas regiones de la provincia.

La propuesta apunta a fortalecer los mecanismos de protección, promoción y transmisión del canto con caja, una manifestación cultural profundamente arraigada en la identidad de numerosas comunidades salteñas y estrechamente vinculada a las tradiciones de la copla y la baguala.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse previamente a través del formulario disponible en el sitio web oficial de la Secretaría de Cultura. También podrán realizar consultas e inscripciones telefónicas comunicándose al 0387-4343314 o al 387-5183842, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 11.

La convocatoria busca garantizar una amplia participación de quienes mantienen viva esta tradición, promoviendo un espacio de escucha, intercambio y construcción colectiva que permita definir estrategias para su preservación y proyección hacia las futuras generaciones.