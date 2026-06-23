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Este jueves 25 habrá una nueva jornada de Adopción Responsable

La actividad será en la confitería The Corner, ubicada en la esquina de Gral. Güemes y Mitre en el horario de 16 a 18. Los interesados en adoptar deberán llevar DNI y una boleta de servicio.

Salta Hoy

23 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad realizará una nueva jornada de adopción de los perros albergados en el Centro de Adopciones «Matías Nicolás Mancilla», ubicado en la avenida Gato y Mancha.

La actividad, que se realiza en conjunto entre el Centro de Adopciones y el Ente de Turismo, será este jueves 25 de 16 a 18 hs en la confitería The Corner, ubicada en la esquina de Gral. Güemes y Mitre.

Desde el Centro de Adopciones municipal expresaron que integrar a la familia a uno de estos perritos es darles una segunda oportunidad porque muchos fueron rescatados de situaciones de violencia y maltrato animal.

Los interesados en adoptar deben llevar una boleta de servicio, el DNI y firmar un acta compromiso para el seguimiento y adaptación del nuevo integrante del hogar.

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