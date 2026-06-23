La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta presenta “Segunda estrella a la derecha”

En una noche donde la música se transforma en magia y los sueños cobran vida, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta invita al público a disfrutar de una experiencia inolvidable con su concierto titulado “Segunda estrella a la derecha”, que dará inicio a su esperada Temporada 2026.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 1 de julio a las 20:00 hs. en la emblemática sala del Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” (Zuviría 70). En el marco de sus 20 años de trayectoria, la institución renueva su compromiso con la formación artística y presenta esta gala inaugural como un auténtico homenaje a la infancia.

Inspirado en el universo de los cuentos clásicos y las grandes historias animadas, el concierto propone un viaje musical a través de inolvidables bandas sonoras que han marcado a generaciones. La velada contará además con una deslumbrante puesta en escena que integrará a la Compañía Magic Party, junto a actores y cantantes en vivo.

La celebración contará con el talento de los cuerpos artísticos de la institución: Alumnos de Iniciación: dirigidos por la Prof. Bernardita Sarmiento; Orquesta Infantil, bajo la dirección de Carolina Pineda Andrade y Ángel Lapadula; Orquesta Juvenil: dirigida por Martín D’Elia; Coro Infantil: dirigido por la Prof. Silvana Acosta y coros invitados.

Para enriquecer aún más la propuesta musical, se sumarán el Coro San Agustín del Colegio Belgrano: bajo la dirección de Victoria Cruz; el Coro del Hogar Escuela: bajo la dirección de Alejandra Medina y William Coronado; Coro Provincial de las Personas Mayores: dirigido por el Prof. Ariel Muñoz.

A lo largo de sus dos décadas de historia, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta reafirma su misión de sembrar arte e inclusión, invitando a toda la comunidad a una noche donde la imaginación no tiene límites.

Información sobre entradas: Las entradas tienen un valor único de $5.000 y ya se pueden adquirir en las boleterías del teatro y próximamente a través de la web oficial www.vamos.gob.ar