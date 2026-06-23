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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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Este sábado sumate a la Expo Digital "Salta Emprende"

La capacitación es gratuita, con inscripción previa, y brindará herramientas para potenciar las ventas digitales de los emprendedores locales. Será el 27 de junio, de 9 a 13, en la Catedral de los Milagros ubicada en Avenida Paraguay 1489.

Salta Hoy

23 / 06 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores, llevará adelante una nueva edición de la Expo Digital "Salta Emprende", una jornada intensiva de formación destinada a emprendedores y personas interesadas en fortalecer sus conocimientos sobre comercialización digital.

La actividad se desarrollará este sábado 27, de 9 a 13, en la Catedral de los Milagros, en Paraguay 1489. La acreditación comenzará a las 8.30 y los participantes recibirán un certificado al finalizar la capacitación.

Durante la jornada se abordarán temas como el uso de redes sociales para vender, comercialización en Marketplace y Mercado Libre, herramientas de WhatsApp Business, creación de catálogos digitales, edición de videos, diseño con Canva e Inteligencia Artificial y estrategias para invertir en publicidad digital y llegar al público objetivo.

La coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte, destacó que «serán cuatro horas con contenidos totalmente actualizados para que los emprendedores puedan potenciar sus ventas y profesionalizar sus proyectos».

Además de las capacitaciones, habrá sorteos y se presentarán experiencias de emprendedores que forman parte de las Fábricas Municipales.

Los interesados pueden inscribirse enviando un mensaje de WhatsApp al 3872222975, donde recibirán el enlace para completar el formulario.

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