El Mercado Artesanal de Salta será sede de la celebración andina “Inti Kawsay”

El Mercado Artesanal de Salta será escenario del “Inti Kawsay – Celebración de los Pueblos Andinos”, un encuentro cultural que busca revalorizar las tradiciones, costumbres y expresiones identitarias de las comunidades andinas a través de la música, la danza y el encuentro intercultural.

La actividad se llevará a cabo el domingo 28 de junio de 15:30 a 17 horas en el parquizado del Mercado Artesanal de Salta, Av. San Martín 2555, con entrada libre y gratuita.

La propuesta organizada por las comparsas Los Inkas del Tawantinsuyo, Centro Cultural Los Huayra; Huayra Nueva Generación y Sangre Teuco con el acompañamiento del Mercado Artesanal de Salta, y convoca a salteños y turistas a compartir una jornada dedicada a la cultura andina y a las raíces de los pueblos originarios.

Durante la celebración, comparsas tradicionales salteñas ofrecerán presentaciones de música y danzas, compartiendo con el público manifestaciones artísticas que forman parte de la herencia cultural andina y que continúan vigentes en las comunidades del noroeste argentino.

“Inti Kawsay”, expresión que remite a la conexión entre la vida, la naturaleza y el sol como fuente de energía y renovación, propone fortalecer el reconocimiento y la difusión de las prácticas culturales ancestrales, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y el diálogo entre generaciones.

Desde el Mercado Artesanal de Salta se acompaña esta iniciativa que consolida a la antigua casona como un espacio de encuentro para las distintas expresiones culturales que enriquecen la identidad salteña.