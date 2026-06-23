Llegó la tienda virtual de las Fábricas Municipales

La Municipalidad de Salta puso en funcionamiento una tienda virtual destinada a visibilizar y promocionar los productos elaborados por emprendedores que forman parte de las Fábricas Municipales ubicadas en San Benito y Alto La Viña.

La iniciativa nació con el objetivo de acompañar a quienes producen y muchas veces no cuentan con redes sociales o canales propios de venta, brindándoles un espacio donde exhibir sus trabajos y facilitar el contacto con potenciales compradores.

En la plataforma https://tiendadefabricamunicipals.mitiendanube.com los vecinos pueden recorrer un catálogo con los distintos productos disponibles, conocer sus características y acceder directamente al teléfono del emprendedor para concretar la compra.

«Buscamos generar un espacio donde los emprendedores puedan mostrar todo el trabajo que realizan y llegar a más clientes», explicó la coordinadora de la Escuela de Emprendedores, Claudia Vilte.

Actualmente, la tienda está destinada a quienes desarrollan sus actividades en las dos Fábricas Municipales. Los emprendedores que deseen incorporar sus productos pueden solicitarlo enviando un mensaje de WhatsApp al 3872222975.

La propuesta complementa las acciones de capacitación que impulsa la Municipalidad para fortalecer la comercialización y el crecimiento de los emprendimientos locales.