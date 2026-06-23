Se implementará la Licencia Nacional de Conducir en San Lorenzo

El ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras, y el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, firmaron esta mañana un convenio de cooperación para que el municipio implemente el sistema de Licencia Nacional de Conducir y de Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito por medio de las gestiones que se realizan con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Concluida la gestión administrativa con la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia a cargo de Francisco Fleming, el municipio accederá al sistema nacional desde un Centro Emisor propio que se creará próximamente.

En Salta cuentan con el sistema de Licencia Nacional de Conducir 57 municipios, potenciando el trabajo unificado de seguridad vial en la provincia, lo que permite afianzar el trabajo preventivo y operativo en las diferentes jurisdicciones.

El objetivo de implementar el sistema nacional es aunar esfuerzos y criterios de trabajo en materia de seguridad vial tanto Provincia, Nación y Municipios para generar políticas públicas tendientes a reducir la siniestralidad y mortalidad en hechos viales, concientizando a la población sobre la vital importancia de cumplir con las normativas preventivas para la circulación segura de los actores del tránsito.

Participó del encuentro el secretario de Seguridad Nicolás Avellaneda.